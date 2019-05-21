Sony показала главное преимущество PlayStation 5

@mochi_wsj / Twitter

Корпорация Sony во время финансового отчета показала видео с демонстрацией скорости загрузки новой PlayStation, которая в настоящее находится в разработке. Ролик с мероприятия опубликовал журналист The Wall Street Journal Такаши Мотидзуки (Takashi Mochizuki) в своем Twitter.

На видео компания сравнивает скорость загрузки игры Marvel’s Spider-Man на PlayStation 4 Pro и приставке «следующего поколения». Так, обычная загрузка игры на PS4 Pro заняла 8,1 секунды, а на новой приставке — 0,83 секунды, то есть в 10 раз быстрее. Также в ходе презентации показали, как консоль справляется с подгрузкой локации при быстром перемещении.

В апреле 2019 года ведущий архитектор PlayStation Марк Церни (Mark Cerny) раскрыл первые подробности о следующей консоли компании Sony. По его словам, приставка получит процессор AMD Ryzen на архитектуре Zen 2 и созданный по 7-нанометровому техпроцессу, а также видеокарту семейства Radeon Navi с поддержкой трассировки лучей и разрешения 8К. Однако главной особенностью консоли станет «отсутствие загрузок» благодаря установке SSD-накопителя. По словам Церни, это «откроет новую эпоху видеоигр» и избавит игроков от ожидания загрузок.

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