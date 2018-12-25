Раскрыты подробности отмененной Half-Life 3

Автор YouTube-канала Valve News Network опубликовал ролик с деталями об отмененной игре Half-Life 3.

В видео подчеркивается, что утечка может оказаться фейком и она была прислана анонимным источником. «Но если это фейк, то это феноменальный троллинг, потому что это одна из лучших утечек [по игре]», — говорится в видео.

Согласно утечке, сюжет Half-Life 3 развивается спустя 20 лет после Half-Life 2: Episode Two в неизвестном городе, напоминающем Нью-Йорк. Начинается игра во сне Гордона Фримена, в котором показаны события, произошедшие за эти годы. После этого Гордон оказывается в камере лаборатории Aperture Science (основное место действия игр серии Portal), где его правую руку заменили на роботизированный протез.

Этот протез является ключевым элементом игры и первые миссии посвящены тому, чтобы научить игрока пользоваться им. Также в игре должны были появиться существа из первой части, которых не было во второй.

Разработка Half-Life 3 началась в 2013 году, но в итоге игра была отменена в 2015-м, когда в компании начались споры о том, на каких проектах стоит сфокусироваться. В результате из студии ушла большая часть разработчиков и остались лишь 10 человек, ответственных за разработку игры.

В сентябре 2017 года гейм-дизайнер Уоррен Спектор (Warren Spector) подробно рассказал о магнитной пушке, которая должна была появиться в продолжении Half-Life 2. Его студия Junction Point работала над новым эпизодом для Half-Life 2, но этот проект отменили.

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