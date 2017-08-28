Показаны карты для Half-Life 3

Автор YouTube-канала Valve News Network показал прототипы карт к Half-Life 3. Блогер проанализировал файлы, опубликованные на портале Moddb, и пришел к выводу, что они разрабатывались в период с 2012 по 2014 год. Опробовать карты может любой желающий на Source Engine 2013.

В архиве всего 11 карт, четыре из которых созданы лишь для демонстрации особенностей новой части. Помимо этого, стало известно, что в игре должна была появиться лазерная пушка с рабочим названием weapon_proto1.

В августе бывший сценарист компании Valve Марк Лейдлоу (Marc Laidlaw) опубликовал сценарий продолжения игр серии Half-Life. По словам Лейдлоу, он написал неофициальное продолжение сюжета серии игр, и письмо является лишь «фанфиком». Однако он допускает, что в Valve могут развить его идеи.