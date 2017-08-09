Создатели Half-Life представили новую игру

Видео: PlayArtifact / YouTube

Компания Valve анонсировала коллекционную карточную игру Artifact, основанную на Dota 2. Тизер игры показали во время турнира The International 7.

Персонажи, артефакты и прочие детали в Artifact были взяты из Dota 2. Каждый игрок выстраивает пять героев, которые способны пользоваться заклинаниями и предметами, в три линии. Каждый ход на поле будут появляться враждебные монстры (крипы), за убийство которых игрок получает золото.

На данный момент известно лишь то, что игра выйдет в 2018 году, однако конкретная дата релиза не называется.

Valve — американская компания-разработчик компьютерных игр и программного обеспечения. Среди проектов студии такие серии, как Half-Life, Portal, Counter-Strike и Left 4 Dead, а также магазин цифрового контента Steam.