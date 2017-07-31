Counter Strike превратили в ролевую игру

Видео: Clicky Crisp / YouTube

Пользователь YouTube под ником Clicky Crisp опубликовал видео, в котором представил Counter-Strike: Global Offensive в виде традиционной ролевой игры.

На видео игровой процесс демонстрируется в виде RPG, где игрок проходит квесты и получает очки опыта за совершенные убийства, улучшая соответствующие способности и оружие.

Последняя версия классической игры, командный шутер Counter Strike: Global Offensive, был разработан компанией Valve и доступен на Windows, Mac OS X, Xbox 360, PlayStation 3, Linux и Xbox One. В ней игроки делятся на команды террористов и отряда специального назначения и противостоят друг другу.

Оригинальная Counter Strike появилась в 1999 году в качестве мультиплеерного дополнения к Half-Life.