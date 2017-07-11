Half-Life получила обновление спустя 19 лет после выхода

Компания Valve выпустила во вторник, 11 июля, официальное обновление для игры Half-Life, которая вышла в 1998 году. Об этом пишет PC Gamer.

Многие фанаты предположили, что патч намекает на скорый выход третьей части игры — Half-Life 3. Однако в файлах обновления ничего подобного обнаружить не удалось: разработчики лишь исправили некоторые баги, в том числе приводившие к вылету игры.

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Так, патч вносит некоторые изменения в работу консоли. Кроме того, поправлены ошибки, которые возникали при быстрой смене оружия и установке пользовательских спреев. Аналогичное обновление получили дополнения Blue Shift и Half-Life: Opposing Force.

Шутер от первого лица Half-Life вышел в 1998 году. Игра получила множество положительных отзывов от игровой прессы и более 50 изданий признали ее «Игрой года». Сиквел вышел в 2004 году, и планировалось, что для него появятся три расширения. Однако в 2007-м вышел второй и последний эпизод. Третья часть является одной из наиболее ожидаемых игр в мире, однако официально она не анонсирована и разработчики отказываются уточнять, появится ли она.