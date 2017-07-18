Раскрыты подробности концовки Half-Life

Сценарист Half-Life Марк Лэйдлоу (Marc Laidlaw) рассказал, как должен был закончить третий эпизод игры от Valve. Подробностями он поделился в интервью Arcade Attack.

«У меня были идеи для Episode 3. Они должны были довести серию до степени, когда я могу отойти от дел и оставить все для будущих поколений. Я надеялся на перезагрузку между HL2 и HL3, как это было между первой и второй частями», — рассказал Лэйдлоу.

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По его словам в конце третьего эпизода все начатые ранее сюжетные линии должны были завершиться, а главный герой Гордон Фримен остался бы посреди неопределенности, как в конце первой части. Также сценарист добавил, что не заинтересован в возвращении Half-Life.

Помимо этого Лэйдлоу поделился воспоминаниями о работе над первой частью Half-Life. «Эта игра теперь не кажется мне столь глубокой, скорее, мы хотели создать иллюзию глубины. Никто до этого не пытался рассказывать историю в шутерах, поэтому мы просто использовали кучу старых сюжетных приемов и совместили это с новыми механиками Half-Life», — рассказал он.

Шутер от первого лица Half-Life вышел в 1998 году. Игра получила множество положительных отзывов от игровой прессы и более 50 изданий признали ее «Игрой года». Сиквел вышел в 2004 году, и планировалось, что для него появятся три расширения. Однако в 2007-м вышел второй и последний эпизод. Третья часть является одной из наиболее ожидаемых игр в мире, однако официально она не анонсирована и разработчики отказываются уточнять, появится ли она.