Наука и техника
 

В сеть «слили» сюжет Half-Life 3

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Бывший сценарист компании Valve Марк Лейдлоу (Marc Laidlaw) опубликовал свою версию продолжения игр серии Half-Life. Сюжет раскрывается в вымышленном письме, ссылку на которое Лейдлоу опубликовал у себя в Twitter.

В письме имена героев и названия заменены на созвучные. Так, Гордон Фримен превратился в Гертруду Фремонт, Аликс Вэнс — в Алекс Ваунт, а инопланетная раса Combine (Альянс) — в Disparate. Согласно сюжету, Гертруда и Алекс отправились на поиски судна Hyperborea (в оригинальной игре — Borealis), которое было захвачено пришельцами. Здесь они встречают Ванду Бри, прообразом которого является Уоллес Брин, антагонист Half-Life 2, погибший в финале игры. Разум бывшего врага был сохранен и перемещен в тело гигантского существа, напоминающего слизняка.

Сценарий Half-Life 3 по версии Лейдлоу описывает сражения героев с солдатами Альянса, путешествие во времени на научно-исследовательском корабле, а также столкновение с многочисленными двойниками персонажей. В конце игрок должен запустить на Borealis механизм самоуничтожения, после чего судно перемещается в мир Альянса — гигантскую сферу Дайсона. От взрыва Гордона Фримена спасают инопланетяне вортигонты, а Аликс Вэнс уходит вместе с «Джи-мэном». Судьба человечества остается неизвестной.

По словам Лейдлоу, он написал неофициальное продолжение сюжета серии игр, и письмо является лишь «фанфиком». Однако он допускает, что в Valve могут развить его идеи.

Лейдлоу ушел из компании в январе 2016 года. Он является сценаристом игр Half-Life, Half-Life 2 и ее эпизодов.

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