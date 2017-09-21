Обнародованы подробности отмененного продолжения Half-Life 2

Гейм-дизайнер Уоррен Спектор (Warren Spector) подробно рассказал о магнитной пушке, которая должна была появиться в продолжении Half-Life 2. Об этом пишет PCGamesN.

Известно, что студия Junction Point во главе со Спектором работала над новым эпизодом для Half-Life 2. Однако позже этот проект был отменен. Еще в 2015 году Спектор рассказал о новом виде оружия в игре, однако не стал раскрывать подробностей. В свежем интервью он в деталях описал принцип действия пушки, стреляющей магнитными шарами и управляющей металлическими предметами.

«Вы могли выстрелить мусорным баком в стену на другой стороне улицы, и бак попал бы прямо в нее! Если бы что-то встало на его пути, то бак уничтожил бы это. Или, к примеру, вы сражаетесь с двумя роботами. Можно выстрелить в одного из них магнитным шаром, и тогда они просто сцепились бы и не смогли вести бой», — рассказал Спектор.

В конце августа в сети опубликовали прототипы карт к Half-Life 3. В архиве всего 11 карт, четыре из которых созданы лишь для демонстрации особенностей новой части.