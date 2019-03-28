Gearbox анонсировала Borderlands 3

Студия Gearbox в рамках выставки PAX East представила третью часть серии Borderlands. Трейлер игры доступен на YouTube.

По словам главы студии Рэнди Питчфорда (Randy Pitchford), разработка игры идет уже пять лет. Создатели обещают более миллиарда видов оружия в игре, среди которых ходячий автомат с ногами. Больше подробностей Gearbox пообещала раскрыть 3 апреля. Отдельно подчеркивается, что в игре не будет режима «Королевская битва». Borderlands 2 вышла в 2012 году, а первая часть — в 2009-м.

Вместе с этим студия анонсировала выход бесплатного обновления для всех владельцев Borderlands: The Handsome Collection, которое добавит в игру более качественные текстуры и поддержку разрешения 4К для консолей и ПК. Тогда же выйдет переиздание оригинальной Borderlands с поддержкой 4К и локального мультиплеера на четверых игроков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!