«Метро: Исход» начнут продавать раньше времени

Издатель видеоигр «Бука» начнет продавать «Метро: Исход» в России за день до мирового релиза. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

Мероприятие пройдет 14 февраля в 17:30 в магазине «М.Видео» в торговом центре «Авиапарк». Отмечается, что первые покупатели игры получат подарки, включая коллекционный жетон, плакаты и стикеры. Вместе с этим посетители смогут получить копию игры с автографом писателя Дмитрия Глуховского.

В это же время будут проводиться розыгрыши, конкурсы и лотерии, и покупатели «Метро: Исход» на Xbox смогут выиграть геймпад Xbox Elite. Также все покупатели автоматически станут участниками розыгрыша футболок, геймпадов и сувенирной продукции от партнеров компании.

Metro: Exodus («Метро: Исход») — это продолжение серии «Метро», основанной на романах Дмитрия Глуховского. В отличие от прошлых частей, действие «Исхода» будет разворачиваться в открытом мире.

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