Создатели Titanfall выпустили «убийцу» Fortnite и PUBG

Youtube / PlayStation

Студия Respawn Entertainment выпустила новую игру Apex Legends в жанре «Королевская битва». Игра доступна для бесплатного скачивания в Origin на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, сообщил представитель издателя Electronic Arts.

Apex Legends является спин-оффом серии Titanfall, однако там нет паркура и огромных роботов, как в основной игре. Помимо этого, здесь присутствует восемь разных классов персонажей с уникальными способностями. Игроки участвуют в битвах насмерть на поле, умещающем 60 человек. Спустя 8 часов после релиза глава Respawn Entertainment Винс Зампелла отчитался, что в игре уже миллион игроков.

На текущий момент самыми популярными «Королевскими битвами» являются PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds), Fortnite и режим «Затмение» в Call of Duty Black Ops 4. Также весной 2019 года «Королевская битва» появится в Battlefield V.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!