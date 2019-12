Раскрыта дата начала продаж PlayStation 5

Инсайдер @PSErebus рассказал, когда Sony откроет предзаказ на PlayStation 5. Он написал в Twitter, что консоль можно будет заказать в первом квартале 2020 года.

Согласно данным источников, в марте Sony представит контроллер для PlayStation 5 и в это же время откроет прием предзаказов консоли. Также инсайдер напомнил, что стоимость приставки составит 499 долларов или около 31 тысячи рублей. Такая цена будет на старте в Северной Америке 20 ноября 2020 года. Судя по ранним сливам эксперта, европейский релиз консоли Sony состоится почти синхронно с американским.

Ранее @PSErebus точно назвал дату выхода The Last of Us 2 перед официальным анонсом. Позже Sony перенесла выход игры на май 2020 года.

В середине декабря состоялся анонс конкурента PlayStation 5 — консоли Xbox Series X. Обе приставки должны выйти в конце следующего года.

