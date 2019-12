Названы лучшие игры года

Скриншот: Sekiro: Shadows Die Twice

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения The Game Awards 2019, на которой объявили главные игры года. Запись трансляции доступна на YouTube.

Главный приз в номинации «Игра года» получила Sekiro: Shadows Die Twice, также продукт японской студии FromSoftware победил в номинации «Лучшая приключенческая игра». За титул игры года с ней конкурировали Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, The Outer Worlds и Resident Evil 2. По версии зрителей, лучшей игрой стала Fire Emblem: Three Houses.

Материалы по теме Восставший после смерти Эта игра способна измотать и унизить — Sekiro: Shadows Die Twice

Главной экшен-игрой назвали Devil May Cry 5, RPG — Disco Elysium, стратегией — Fire Emblem: Three Houses, спортивной игрой — Crash Team Racing Nitro-Fueled, мобильной игрой — Call of Duty: Mobile. Приз за лучший саундтрек забрала себе Death Stranding, Мадс Миккельсен, исполнивший роль персонажа Клиффа в Death Stranding, получил награду за лучшую актерскую игру.

Жюри выбрали главных, по их мнению, представителей киберспорта. Лучшим киберспортсменом стал игрок в Fortnite Кайл «Bugha» Гирсфорф, лучшей киберспортивной игрой назвали League of Legends, лучшей киберспортивной командой — G2 Esports. В номинации «Лучший киберспортивный турнир» приз взял чемпионат мира по League of Legends 2019.

The Game Awards — ежегодная церемония награждения, на которой отмечают выдающиеся достижения в мире видеоигр. Под этим названием мероприятие проводится с 2014 года, с 2003 года церемония существовала под названием Spike Video Game Awards. В 2018 году игрой года The Game Awards назвали эксклюзив для PlayStation 4 God of War.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!