Названы лучшие игры десятилетия

Изображение: скришот игры «The Legend of Zelda: Breath of the Wild»

Агрегатор Metactritic составил топ видеоигр на основе оценок критиков за последние 10 лет. На данный момент на первом месте находится вышедшая в 2017 году The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Рейтинг доступен на сайте агрегатора.

Игры оцениваются по количеству попаданий в списки лучших различных игровых медиа: проект получает три балла за каждое первое место, два — за второе, и так далее. С 19 очками топ возглавляет игра The Legend of Zelda. Выпущенную в 2017 году для Nintendo Switch и Wii игру журналисты пять раз ставили на первое место в своих топах. На втором и третьем местах расположились Minecraft (2011 год) и Mass Effect 2 (2010 год), которые получили восемь и семь очков соответственно.

Четвертое место заняла польская игра «Ведьмак 3: Дикая Охота», а пятое делят GTA V, Dark Souls и TES V: Skyrim. На восьмой позиции рейтинга находится эксклюзив PlayStation The Last of Us. Замыкают топ Fortnite, God of War 2018 года и оригинальная Red Dead Redemption. Рейтинг пообещали регулярно обновлять.

Кроме созданного на основе журналистских топов рейтинга, на Metactritic появился список лучших игр. Он собран с учетом оценок, поставленных видеоиграм на сайте агрегатора. Первую пятерку с рейтингом 97 баллов занимают Super Mario Galaxy 2, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V и Super Mario Odyssey.

