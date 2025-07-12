Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:33, 12 июля 2025Мир

Американский журналист рассказал об управляющих США органах

Журналист Фази: Пример Украины показывает, что Белый дом не управляет США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

На примере Украины можно убедиться, что США на самом деле управляет не Белый дом, а органы национальной безопасности, заявил американский журналист Томас Фази в социальной сети X.

По его словам, имперская политика органов нацбезопасности охватывает несколько администраций США.

«Например, решение США "европеизировать" войну на Украине, сделав Германию главным вассалом, было принято при администрации бывшего президента Джо Байдена, а теперь добросовестно реализуется нынешним главой государства Дональдом Трампом», — объяснил он на примере Украины.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность выделения Киеву новых поставок оружия и техники на сумму в сотни миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали об условии согласия Путина на встречу с Зеленским

    Назван способ похудеть в жару

    Американский журналист рассказал об управляющих США органах

    Иран назвал условия возобновления диалога с США

    В Москве врачи удалили мужчине половину тела из-за рака кожи

    В США рассказали об особенностях позиции Трампа по Украине

    Наехавшему на пятерых пешеходов в Москве водителю предъявили обвинения

    В МАГАТЭ высказались об ударе дронов ВСУ по администрации Энергодара

    На Украине назвали возможных кандидатов на пост министра обороны

    На Украине сочли переговоры в Стамбуле исчерпавшим себя форматом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости