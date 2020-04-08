Sony представила геймпад PlayStation 5

Sony представила игровой контроллер для приставки PlayStation 5. Аксессуар DualSense получил курки с обратной связью, сообщается на сайте компании.

Визуально девайс отличается от предыдущих контроллеров для консолей Sony, хотя органы управления остались те же: крестовина со стрелками, два джойстика, находящихся симметрично, кнопки действий, сенсорная панель, световая панель для отслеживания камерой и кнопка «Поделиться». Одним из главных нововведений стала система обратной связи в триггерах L2 и R2. В Sony отметили, что с ее помощью можно передать силу натяжения тетивы лука и пробуксовку колес на грязи. Подобная система под названием «импульсные триггеры» уже реализована в геймпаде Xbox One.

Также компания заменила кнопку «Поделиться» на «Создать», с помощью которой пользователь может отправить запись игрового контента или скриншот в соцсети. Однако у этой кнопки будут и другие функции, о которых Sony расскажет позже. На данный момент DualSense представлен лишь в одном черно-белом цветовом исполнении.

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Также компания заявила, что контроллер получил несколько встроенных микрофонов, которые позволяют общаться с другими игроками в голосовом чате без использования гарнитуры. Для его включения на геймпаде есть отдельная кнопка. Контроллер имеет аккумулятор, заряжаемый через порт USB-C. Форма геймпада была выбрана после многочисленных тестов геймерами с разными размерами рук.

18 марта Sony рассекретила характеристики своей игровой приставки нового поколения. Во время презентации компания заявила, что консоль имеет восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3500 мегагерц, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса, 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 гигабайт в секунду.

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