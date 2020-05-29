Названа дата презентации PlayStation 5

Компания Sony анонсировала презентацию, посвященную PlayStation 5. Мероприятие пройдет 4 июня в 23:00 мск.

Издания Bloomberg и VentureBeat указывают, что июнь является традиционным месяцем для крупных игровых релизов и предполагается, что PlayStation 5 будет представлена именно в этот день. Sony планирует организовать онлайн-трансляцию будущей презентации. По другой версии, в этот день будут представлены стартовые игры для PS5, которые будут доступны вместе с выходом приставки.

Собеседники изданий заметили, что существует несколько сценариев мероприятия, согласно одному из них японский производитель представит PlayStation 5. Также в названную дату может быть официально объявлено о выходе консоли, однако цена может быть скрыта. Это связано с тем, что топ-менеджеры Sony еще не определились со стоимостью новинки.

Агентство Bloomberg напомнило, что июнь является традиционным месяцем для проведения игровой конференции E3, отменной в этом году. В этой связи производители консолей и игр пересматривают свои планы на лето и бюджеты рекламных кампаний. Если Sony представит новую консоль в июне, то в конце лета могут быть презентованы игровые эксклюзивы для приставки. Официально релиз PlayStation 5 и конкурентной модели Xbox Series X запланирован на конец 2020 года.

Ранее финансовые аналитики предсказали выход GTA VI на основе запланированных издателем игры маркетинговых расходов. По наблюдениям специалистов, компания Take-Two Interactive (владеет студией Rockstar Games) в период с апреля 2023-го по март 2024 года планирует потратить до 89 миллионов долларов на рекламу и продвижение продуктов. Аналитики полагают, что именно в этот временной диапазон будет представлена новая часть GTA.

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