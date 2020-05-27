Раскрыты сроки выхода GTA 6

Повышенные расходы на маркетинг корпорации Take-Two Interactive (владеет студией Rockstar Games) могут быть связаны с выходом новой части GTA. Об этом сообщает издание VentureBeat со ссылкой на аналитика инвестиционной компании Stephens Джеффа Коэна (Jeff Cohen).

Аналитик проанализировал прогнозируемые расходы американской компании на 2024 финансовый год, который начнется в апреле 2023 года. Оказалось, что издатель сообщил об увеличении маркетинговых расходов до 89 миллионов долларов. По словам Коэна, это более чем вдвое превышает маркетинговый бюджет Take-Two за любой другой год.

В записке для инвесторов специалист отметил, что подобное увеличение бюджетов может указывать на релиз крупного тайтла, которым скорее всего станет Grand Theft Auto VI. «Увеличение бюджетов на маркетинг позволило очень точно предсказать дату появления Red Dead Redemption 2 до официального анонса», — подчеркнул Джефф Коэн. Таким образом журналисты раскрыли сроки выхода GTA 6: в период с апреля 2023 года по март 2024 года.

Издание VentureBeat также предположило, что непосредственный разработчик игр серии GTA компания Rockstar Games не спешит выпускать новый релиз. Это может быть связано с тем, что актуальная игра серии — GTA V — до сих пор приносит компании деньги, а также с тем, что в 2018 году вышла Red Dead Redemption 2. Также компания, по мнению журналистов, намерена изучить возможности приставок нового поколения Sony PlayStation 5 и Xbox Series X и дождаться распространения данных консолей среди большого количества геймеров.

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