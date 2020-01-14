GTA 4 пропала из продажи

Игра Grand Theft Auto 4 пропала из цифрового магазина Steam. Разработчики проекта объяснили ее исчезновение из продажи проблемами с сервисами Windows, передает The Verge.

Rockstar Games сообщила, что GTA IV исчезла из Steam из-за Games for Windows Live, так как изначально была выпущена для работы с этим сервисом. Так как Microsoft больше не поддерживает свой проект, Rockstar не может генерировать ключи для новых пользователей, желающих приобрести лицензионную версию GTA IV.

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Разработчики игры пообещали, что в ближайшее время придумают, как дальше продавать Grand Theft Auto 4 онлайн. По мнению издания PC Gamer, Rockstar намерена реализовывать GTA IV исключительно через свой магазин игр без посредников.

Журналисты считают, что причина пропажи GTA IV могла заключаться в истекших лицензионных соглашениях между Rockstar и Microsoft. В качестве примера они вспомнили историю с другой игрой серии, GTA: Vice City, которая тоже исчезла с цифровых площадок в 2012 году.

Grand Theft Auto IV — приключенческий боевик с открытым миром, выпущенный в апреле 2008 года. За рекордный результат по продажам в первую неделю после релиза игра была включена в Книгу рекордов Гиннесса.

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