Геймеры назвали лучшую игру десятилетия

Скриншот: игра «The Last of Us»

Агрегатор рецензий Metacritic опубликовал рейтинг лучших игр десятилетия по мнению пользователей. Первое место в топе получила видеоигра The Last of Us.

Вышедший в 2013 году для консоли PlayStation 3 приключенческий боевик получил 331 упоминание в рецензиях пользователей. На второе место поставили The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая была выпущена в 2017 году для приставок Nintendo Switch и Wii U. На третьей строчке разместили ролевой боевик The Witcher 3: Wild Hunt, разработанный по мотивам серии романов «Ведьмак» Анджея Сапковского и вышедший в 2013 году.

В десятку лучших, по мнению геймеров, проектов также вошли Red Dead Redemption 2, Mass Effect 2, Bloodborne, The Elder Scrolls V: Skyrim, God of War и Grand Theft Auto V. Замыкает десятку выпущенный в 2011 году ролевой боевик с открытым миром Dark Souls. Пользователи Metacritic также назвали лучшие игры 2019 года, в котором на первую строчку геймеры поставили Resident Evil 2. Голосование проводилось среди 2600 пользователей ресурса.

В начале декабря 2019 года Metacritic опубликовал список лучших игр десятилетия, составленный на основе оценок критиков. Первое место заняла вышедшая в 2017 году игра The Legend of Zelda: Breath of the Wild. 17 декабря агрегатора назвал худшие игры уходящего года, самым провальным проектом признали ролевой боевик Eternity: The Last Unicorn.

