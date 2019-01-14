Критики назвали лучших актеров и фильм года

В Санта-Монике, штат Калифорния, прошла церемония вручения премии Critics' Choice Awards. Главным фильмом 2018 года признана кинокартина Альфонсо Куарона «Рома», сообщает Associated Press в понедельник, 14 января.

Материалы по теме Лучшее кино 2018-го От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года

Лучшим актером стал Кристиан Бэйл за роль Дика Чейни в картине «Власть». Он также был отмечен как лучший комедийный актер. Звание «Актриса года» разделили между собой Гленн Клоуз («Жена») и Леди Гага («Звезда родилась»). Лучшим режиссером признан Куарон. Главным мультсериалом года критики назвали «Коня БоДжека».

В конце декабря сайт-агрегатор Metacritic составил список из 20 лучших сериалов, вышедших в 2018 году. Первое место заняло итальянское шоу «Моя гениальная подруга», второе — сериал «Барри», на третьей строчке оказался триллер «Убивая Еву».

На предыдущей церемонии Critics' Choice Awards фильмом года была признана «Форма воды» режиссера Гильермо дель Торо.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!