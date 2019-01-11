Назван лучший музыкант 2019 года

«Би-би-си» опубликовал ежегодный рейтинг многообещающих музыкантов, которые призваны стать лучшими артистами 2019 года. Список содержится на сайте BBC Sound of 2019.

На первом месте оказался 23-летний французско-британский рэпер Octavian. Как отмечают авторы рейтинга, в подростковом возрасте артист несколько лет был бездомным, но продолжил создавать музыку и записал вирусный хит, чем привлек внимание рэпера Дрейка.

Вторую строчку заняла американка King Princess. Замыкает первую тройку исполнительница Grace Carter.

В топ-10 также попали slowthai, Rosalìa, Dermot Kennedy, Ella Mai, Flohio, Mahalia и Sea Girls.

Sound of… — ежегодный опрос, проводимый корпорацией ВВС с 2003 года, который определяет новых перспективных исполнителей популярной музыки. Список составляют по результатам опроса критиков, продюсеров, теле- и радиоведущих, редакторов журналов и сайтов и известных блогеров. В разное время победителями становились 50 Cent, Адель, Элли Голдинг, Джесси Джей и Сэм Смит.

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