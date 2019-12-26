Объявлены главные игры года

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Агрегатор рецензий OpenCritic составил список главных игр года с высшим рейтингом на сайте. Первое место с высшим баллом разделили два проекта.

Resident Evil 2 и Disco Elysium получили по 92 балла. На третье место в зале славы OpenCritic поместили разработанную японской компанией FromSoftware игру Sekiro: Shadows Die Twice — она имеет среднюю оценку 90 баллов. В топ с 89 баллами попали ролевая игра от первого лица Asgard's Wrath, карточная стратегия Slay The Spire и тактическая ролевая игра Fire Emblem: Three Houses, ставшая эксклюзивом для Nintendo Switch.

Также на сайте OpenCritic появился расширенный рейтинг, куда кроме полноценных релизов включили расширения и DLC. Например, в нем первую строчку вместе с Resident Evil 2 и Disco Elysium делят Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age — Definitive Edition и Final Fantasy XIV: Shadowbringers.

17 декабря агрегатор оценок от журналистов и изданий Metacritic назвал худшие игры года, самым неудачным продуктом оказался боевик Eternity: The Last Unicorn. Первое место в топе лучших видеоигр десятилетия заняла вышедшая в 2017 году The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

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