Apple выпустит игровой компьютер

Корпорация Apple планирует выпустить компьютер для видеоигр. Компания собирается анонсировать модель для киберспортсменов на мероприятии в июне 2020 года, передает Patenty Apple.

Модель, ориентированная на профессиональных геймеров, будет иметь высокую производительность и цену. Об этом изданию сообщил источник из Тайваня. Компьютер выпустят либо в форм-факторе моноблока, либо в виде ноутбука с большим дисплеем. Стоимость девайса составит 5000 долларов или около 310 тысяч рублей.

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Инсайдер передает, что сборкой компьютера займутся компании Quanta, TSMC, производитель корпусов Hongzhun и Kecheng и другие подрядчики Apple. По информации издания, релиз принципиально нового аппарата в линейке Mac состоится на июньской конференции разработчиков WWDC 2020.

Источник уверяет, что Apple заинтересована в растущем рынке киберспорта и видеоигр. В частности, он напоминает, что в сентябре корпорация запустила игровой сервис Arcade, доступный по подписке почти на всех устройствах экосистемы Apple. При этом основная линейка компьютеров Mac ориентирована, в первую очередь, на работу и творчество, но не на видеоигры.

Самым производительным компьютером Apple на данный момент является Mac Pro. Стоимость профессионального устройства с базовыми вариантами процессора, видеокарты и расширенной памятью стартует в России примерно от полумиллиона рублей.

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