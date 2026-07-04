Аналитик Макгрегор: Ситуация для ВСУ сильно осложнилась, осталась последняя линия обороны

Ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ВСУ) сильно осложнилась. У них осталась последняя надежда, чтобы удержаться в регионе, об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале.

«Три так называемых города-крепости [Дружковка, Краматорск и Славянск] <…> — теоретически это последняя серьезная линия обороны, <…> последний серьезный рубеж. <…> И как только они падут, на украинской стороне не останется никакой логистической инфраструктуры. Ни на севере, ни на юге, ни на востоке, ни на западе», — предупредил аналитик.