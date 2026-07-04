ВСУ атаковали десятками беспилотников еще один российский регион

Дрозденко: Над Ленобластью сбито несколько десятков БПЛА ВСУ, обломки упали у порта Высоцк

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 4 июля атаковали несколькими десятками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ленинградскую область. Об этом сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Силами противовоздушной обороны (ПВО) все вражеские беспилотники были перехвачены и уничтожены. Падение обломков зафиксировано в районе порта Высоцк.

Дрозденко подчеркнул, что вся информация о последствиях уточняется.

В регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности, работает ПВО.

Ранее ВСУ ударили ракетами по Удмуртской Республике и Белгороду. В 31-м регионе в результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры, возникли перебои с электро- и водоснабжением.