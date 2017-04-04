Windows 10 оказалась в четыре раза популярнее Mac

Старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Фил Шиллер рассказал в ходе разговора с TechCrunch, сколько людей пользуются компьютерами Mac.

По словам Шиллера, всего в мире насчитывается около 100 миллионов активных пользователей Mac. Из них 80 процентов обладают ноутбуками Apple, тогда как остальные 20 процентов — настольными компьютерами. Для сравнения, в феврале 2017 года Microsoft объявила, что количество пользователей Windows 10 достигло 400 миллионов. По оценкам аналитиков, общее число пользователей Windows может превышать миллиард человек.

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«В прошлом году мы потерпели небольшую неудачу, — посетовал Шиллер. — Но в этом году мы вновь возвращаемся к росту, причем растем быстрее чем индустрия в целом. Мы надеемся сохранить эту тенденцию».

Шиллер сообщил также об обновлении Mac Pro. Компьютер сохранит прежний дизайн, но получит новое «железо». Он также пообещал, что совершенно новый Mac Pro будет представлен в 2018 году.