Фетисов резко ответил про бонусы Овечкина

Депутат Фетисов заявил, что его не интересуют разговоры о бонусах Овечкина в «Вашингтоне»

Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов резко ответил про бонусы российского нападающего Александра Овечкина по новому контракту с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс». Его слова приводит РИА Новости.

«Меня разговоры о деньгах вообще не интересуют, особенно о таких похабных вещах, как возможные бонусы», — заявил Фетисов. Он посчитал, что для Овечкина важны спортивные достижения, а не заработок.

2 июля Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на один год. Зарплата нападающего составит 4,25 миллиона долларов.

К текущему моменту Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он отстает от абсолютного рекорда Уэйна Гретцки на десять голов.

