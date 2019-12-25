Актер из «Ведьмака» рассказал об изнурительной диете ради обнаженных сцен

Британский актер Генри Кавилл рассказал об изнурительной диете, которой ему пришлось придерживаться ради съемок в сериале «Ведьмак». Об этом сообщает Daily Mail.

Он признался, что отказаться от еды не так сложно. Гораздо сложнее, по его словам, три дня почти ничего не пить. «Ты доходишь до стадии, когда ты можешь почувствовать запах воды», — заявил артист из «Ведьмака».

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Кавилл пояснил, что в первый день выпивал полтора литра жидкости, во второй — пол-литра, а в третий не пил ничего. Он пояснил, что таким образом готовился к съемке обнаженных сцен, в которых он появляется с голым торсом. Как рассказал актер, благодаря подобным ограничениям были лучше видны его мышцы.

«Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли вышел на Netflix 20 декабря. Российские зрители раскритиковали сериал за чернокожих эльфа и дриаду, а иностранные критики посчитали шоу «болезненно очевидной попыткой заменить "Игру престолов" при помощи сисек и крови».

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