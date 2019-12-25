Американского «Ведьмака» сравнили с польской версией

Портал PC Gamer сравнил американский сериал «Ведьмак» от Netflix с польским предшественником 2002 года. Телевизионные шоу посоревновались в таких категориях, как верность первоисточнику, музыкальное сопровождение, актерский состав, фоновые пейзажи, спецэффекты и боевые сцены.

Отмечается, что оба проекта отходят от серии книг писателя Аджея Сапковского, однако делают это по-разному — польский сериал больше погружается в детство ведьмака Геральта, в то время как Netflix уделяет время историям ведьмы Йеннифер и княжны Цириллы. Музыкальное сопровождение в польском шоу признали более аутентичным, отметив при этом «хит» барда Лютика «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», который звучит в американской версии.

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В плане подбора актеров критики отдали победу шоу Netflix, поскольку в польской версии Тею и Вею, темнокожих зерриканских воительниц, сопровождающих Борха Три Галки, «играют белые девушки в гриме». Американский сериал также победил при сравнении боевой системы и спецэффектов — те в польском «Ведьмаке» «были сделаны отвратительно» даже для нулевых. При этом старый сериал выиграл в сравнении пейзажей, поскольку снимался в Польше и больше передает дух книг, и брони второстепенных персонажей. «Нильфгаардцы в версии Netflix выглядят как комичные воины из фэнтези-пародии», — резюмировали критики.

«Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли вышел на Netflix 20 декабря. Российские зрители раскритиковали сериал за чернокожих эльфа и дриаду, в то время как западные критики назвали «Ведьмака» «болезненно очевидной попыткой заменить "Игру престолов" при помощи сисек и крови».

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