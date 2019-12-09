Посетителям кинотеатра подарили Nintendo Switch

NintendoRU / YouTube

Во время сеанса мультфильма «Холодное сердце 2» зрителям подарили косноль Nintendo Switch. Об этом сообщил представитель компании.

Акция прошла во время утреннего показа мультфильма «Холодное Сердце 2» в кинотеатре «Синема Парк Метрополис на Войковской». В одном из залов появились актеры в костюмах персонажей видеоигр компании Nintendo Марио и Луиджи и вручили каждой семье подарочный набор с приставкой Nintendo Switch, аксессуарами и игрой Mario Kart 8 Deluxe.

«Компания Nintendo Россия стремится познакомить как можно больше людей с персонажами и мирами Nintendo, ведь наша миссия — дарить улыбки всем, кто прикасается к бренду. Планируя эту акцию, как сюрприз для зрителей одного из сеансов в кинотеатре, мы хотели привнести волшебство в обычный субботний день. Мы выражаем благодарность нашим партнерам, Rambler Group и "Кино Окко" за сотрудничество, и возможность реализации такого проекта в одном из кинотеатров сети», — заявили в компании Nintendo.

Подобная акция проходит впервые в России, однако в компании не уточняют, планируется ли проводить ее снова.

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