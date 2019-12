Apple подвела итоги года

Корпорация Apple назвала главные мобильные приложения и игры года. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель компании.

Лучшим приложением 2019 года для iPhone по версии Apple стало Spectre Camera от Lux Optics. Программа позволяет делать снимки с долгой выдержкой без использования стороннего оборудования, вроде штатива. Во время съемки приложение делает сотни снимков на короткой выдержке и объединяет их в единый кадр. Лучшим приложением для iPad назвали Flow by Moleskine — по сути, это аналог записной книжки с возможностью писать и рисовать на экране с использованием разных инструментов.

Для Mac отметили программу Affinity Publisher от Serif Labs для верстки макетов книг, журналов, брошюр и других документов. Лучшей программой для Apple TV признали The Explorers, которое позволяет исследователям и художникам систематизировать фотографии и видео.

Лучшей игрой года для iPhone признали многопользовательское приключение Sky: Children of the Light от создателей Journey для PlayStation 3. Для iPad лучшей стала Hyper Light Drifter, вышедшая на ПК, PS4 и Xbox One в 2016 году, а на Nintendo Switch в 2018. Лучшей игрой для Mac признали платформер GRIS. Дополнительно выделили лучшую игру подписочного сервиса Apple Arcade — ею стала Sayonara Wild Hearts.

Согласно последнему финансовому отчету Apple, доход от сервисов (продажи приложений в App Store, различных подписок и различных встроенных покупок) компании продолжают расти на фоне падения продаж iPhone. Компания активно развивает это направление и в 2019 году запустила подписку на игры Apple Arcade и стриминговую платформу Apple TV+.

