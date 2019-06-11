«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch

Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.

По сравнению с версией для ПК и Xbox One с PS4 в игре будет урезана графика, но все равно будет доступна полная версия со всеми дополнениями. По словам разработчиков, версия «Ведьмака 3» для Switch выйдет до конца года.

Кроме того, во время пресс-конференции Microsoft на выставке E3 была объявлена дата выхода игры Cyberpunk 2077 от CD Projekt Red. Во время показа нового трейлера стало известно, что в игре появится персонаж, которого играет Киану Ривз. В этот момент актер вышел на сцену и кратко рассказал об игре.

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