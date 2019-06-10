Раскрыты первые детали новой Xbox

Новая консоль Xbox Project Scarlett выйдет зимой 2020 года. Об этом сообщили на конференции Microsoft на Electronic Entertainment Expo (E3) 2019, передает DTF.

Игровая приставка получит процессор AMD на архитектуре Zen 2 и видеокарту Navi. Кроме того, в нее будет встроен SSD нового поколения. По словам разработчиков, новая Xbox будет поддерживать разрешение 8K, а частота кадров увеличится до 120 единиц в секунду.

Представители Microsoft подчеркнули, что мощность новой приставки вырастет в четыре раза по сравнению с Xbox One.

Ранее стало известно, что игра Cyberpunk 2077 выйдет — 16 апреля 2020 года. На выставке E3 был показан новый трейлер с участием нового персонажа, которого играет Киану Ривз.

Xbox — это игровая приставка, разработанная и производившаяся компанией Microsoft. Впервые поступила в продажу в ноябре 2001 года. Это первое самостоятельное выступление компании Microsoft на рынке игровых приставок.

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