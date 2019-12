Названы худшие игры года

Скриншот: Eternity: The Last Unicorn

Агрегатор оценок от журналистов и пользователей Metacritic опубликовал топ худших видеоигр 2019 года. В антирейтинг попали проекты, получившее минимальное количество баллов на основе рецензий.

Худшей игрой оказался ролевой боевик Eternity: The Last Unicorn, вышедший для PlayStation 4. По словам критиков, проект построен на устаревшей игровой механике и «словно вышел вечность назад». Eternity: The Last Unicorn получила 36 баллов из 100. На второе место поместили еще один релиз для приставки Sony — Left Alive, который набрал 37 баллов. Замыкает тройку худших игр Blades of Time для платформы Nintendo Switch с рейтингом 38 баллов.

В антирейтинге оказались еще две игры для приставки Nintendo — шутер Contra: Rogue Corps и футбольный симулятор FIFA 20: Legacy Edition. Так же в антитопе оказалась игра Narcos: Rise of the Cartels. Стратегия по мотивам сериала Netflix получила 46 баллов и заняла 10-е место.

Metacritic выбирал для подборки игры, выпущенные строго в период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Видеоигра должна быть известна геймерам, то есть иметь как минимум семь рецензий на профильных ресурсах.

В начале декабря агрегатор составил топ лучших игр за последние 10 лет. Рейтинг основан на попаданиях проектов в подборки игровых медиа, лучшей видеоигрой Metacritic назвал выпущенную в 2017 году The Legend of Zelda.

