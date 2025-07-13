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12:36, 13 июля 2025Россия

Караульный позаботился о стоящем в жару у стен Кремля сослуживце

В Москве караульный вытер пот с лица стоящего в жару у стен Кремля сослуживца
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

В Москве караульный помог сослуживцу, стоящему у стен Кремля в жару. Кадры опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

На видео запечатлен момент, как караульный подходит к сослуживцу и приподнимает фуражку на его голове. После этого он вытирает пот с лица товарища и надевает ему обратно головной убор.

Отмечается, что в день, когда было снято видео, в Москве воздух прогрелся до плюс 34 градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что 11 июля в Москве зафиксировали самый жаркий день в году. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, к 15 часам температура воздуха в столице на базовой станции ВДНХ составила плюс 34,1 градуса Цельсия.

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