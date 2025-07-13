Россиянка описала женщин в Египте фразой «пышные формы — не проблема»

Российская путешественница раскрыла привычки женщин в Египте, которые делают их жизнь счастливой. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что большинство жительниц этой африканской страны после замужества набирают лишний вес. «Но египтянки не делают из этого трагедии — ведь в Египте пышные формы у женщины — не проблема, а достоинство. Полнота ассоциируется у египтян со здоровьем, считается, что женщина в теле более способна к деторождению, чем худышка», — такими фразами описала увиденное россиянка.

Она добавила, что египтянки, как правило, скрывают свою фигуру под темной одеждой. По словам блогерши, молодые девушки могут позволить себе разбавить образ джинсами, ярким пояском или платком, а вот замужние дамы придерживаются строгого дресс-кода.

Откуда взялась традиция носить только черное — никто не знает, пояснила россиянка. Некоторые женщины считают, что одеваться так предписывают религиозные традиции, другие — что это помогает избежать назойливого внимания местных мужчин.

«Те же, в свою очередь, утверждают, что черные одеяния — лучший способ удержать женщину дома, так как под палящим солнцем они нагреваются намного сильнее, чем одежда светлых тонов, а значит, женщина долго на улице не задержится», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые профессии мужчин в Египте фразой «в России за такое не берутся». По ее словам, на курортах они без всякого стеснения выполняют функции горничных, уборщиц и посудомоек.