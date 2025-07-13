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12:35, 13 июля 2025Путешествия

Россиянка описала женщин в Египте фразой «пышные формы — не проблема»

Алина Черненко

Фото: Tara Todras-Whitehill / AP

Российская путешественница раскрыла привычки женщин в Египте, которые делают их жизнь счастливой. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что большинство жительниц этой африканской страны после замужества набирают лишний вес. «Но египтянки не делают из этого трагедии — ведь в Египте пышные формы у женщины — не проблема, а достоинство. Полнота ассоциируется у египтян со здоровьем, считается, что женщина в теле более способна к деторождению, чем худышка», — такими фразами описала увиденное россиянка.

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Она добавила, что египтянки, как правило, скрывают свою фигуру под темной одеждой. По словам блогерши, молодые девушки могут позволить себе разбавить образ джинсами, ярким пояском или платком, а вот замужние дамы придерживаются строгого дресс-кода.

Откуда взялась традиция носить только черное — никто не знает, пояснила россиянка. Некоторые женщины считают, что одеваться так предписывают религиозные традиции, другие — что это помогает избежать назойливого внимания местных мужчин.

«Те же, в свою очередь, утверждают, что черные одеяния — лучший способ удержать женщину дома, так как под палящим солнцем они нагреваются намного сильнее, чем одежда светлых тонов, а значит, женщина долго на улице не задержится», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша описала некоторые профессии мужчин в Египте фразой «в России за такое не берутся». По ее словам, на курортах они без всякого стеснения выполняют функции горничных, уборщиц и посудомоек.

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