Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:32, 24 июня 2025Путешествия

Блогерша описала мужские профессии в Египте фразой «в России за такое не берутся»

Алина Черненко

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Тревел-блогерша побывала в Египте и описала некоторые профессии местных мужчин фразой «в России за такое не берутся». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

Так, автор публикации отметила, что на курортах египтяне без всякого стеснения выполняют функции горничных, уборщиц и посудомоек. По ее словам, в этой африканской стране никому и в голову не придет сказать, что эта работа не для мужчин.

Материалы по теме:
«Это был зомби-апокалипсис» Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
«Это был зомби-апокалипсис»Россиянин решил всерьез исследовать отели «все включено» в Египте. Что из этого вышло?
25 марта 2022
All-inclusive есть не только в Турции и Египте. В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
All-inclusive есть не только в Турции и Египте.В каких странах лучшие системы «все включено» и сколько они стоят?
28 июля 2022

Еще одна профессия египтян, которую упомянула россиянка, — зазывалы. На такую работу обычно берут мужчин, которые владеют хотя бы парой слов на языках основной массы туристов. «В случае с русским языком это обычно выглядит довольно смешно, потому что в ход идут сленг или фразеологизмы, значения которых зазывалы не понимают», — пояснила она.

Путешественница также рассказала, что египетские мужчины часто работают дорменами — это нечто среднее между швейцаром, охранником, уборщиком и разнорабочим в многоквартирном доме. Они могут выполнять какие-то поручения жильцов: заменить лампочку в квартире, повесить полку, сбегать в магазин или аптеку.

Четвертая профессия, на которую обратила внимание автор, — гладильщики. «Египетские хозяйки чаще всего не гладят сами выстиранное и высушенное белье и одежду. Вместо того чтобы стоять по несколько часов с утюгом у доски (а стирают египтянки много и часто), они несут свои вещи в гладильные при прачечных, где их профессионально отпаривают и отглаживают», — поделилась она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о привычках египтян, которые россияне не поймут. По ее словам, мужчины в этой стране ухаживают за собой с малых лет, используют средства для укладки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о решении стран НАТО по Украине

    Сервисы такси бросились скупать иномарки в лизинг

    Британия выставила требование Ирану

    В ВСУ предупредили о новой усиленной волне атак со стороны России

    Рогов сообщил о продвижении российских военных к границам ДНР

    Глава еще одного региона России сообщил о перехвате украинского дрона

    Стрелявшего в директора российского колледжа из-за денег задержали

    Порномодель раскрыла причину госпитализации после секса с 583 мужчинами

    Российские банки предложили премировать за борьбу с мошенниками

    Раскрыты зарплаты французских наемников в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости