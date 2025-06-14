Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:01, 14 июня 2025Путешествия

Россиянка побывала в Египте и описала местных словами «наши мужчины такого не поймут»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: MikeDotta / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница побывала в Египте и рассказала о привычках местных жителей, которые «наши мужчины не поймут». Свои наблюдения она описала в блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

«Как и многие мужчины южных кровей, египтяне очень трепетно относятся к своим волосам, считают их своим достоинством», — обратила внимание автор. По ее словам, мужчины ухаживают за собой с малых лет, используют средства для укладки.

Кроме того, жители Египта часто ходят к барберам и приводят в порядок бороды, подводят глаза и отращивают длинные ногти на мизинцах. Россиянка объяснила, что это в мусульманской стране модно и считается красивым.

Ранее другая путешественница рассказала о нюансах брака в Мексике. По ее словам, русская душа может быть к такому не готова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление о дальнейших переговорах с Россией

    Умерла театральный критик и переводчик Ирина Мягкова

    Россия передала Украине тела погибших солдат и ничего не получила от Киева

    В ГД предложили отменить бесплатное образование в школах для детей мигрантов

    В России оценили решимость ЕС вновь «выстрелить себе в ногу»

    В Одесской области в военкомат отправили священника УПЦ

    Россиян снова обяжут подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне

    Зеленский заявил о полученном от США ударе

    Россиянка побывала в Египте и описала местных словами «наши мужчины такого не поймут»

    В Кемерово пассажиры пострадали при взрыве газа в автобусе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости