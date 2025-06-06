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05:30, 6 июня 2025Путешествия

Россиянка описала брак с мексиканцем фразой «русская душа может быть не готова»

Алина Черненко

Фото: Antonio_Diaz / Getty Images

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и раскрыла нюансы брака с местными мужчинами. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Мечтаете о жарких чувствах, страстных взглядах и ромкомовских танцах под луной? Поздравляю: муж мексиканец — это именно то! Но вместе с любовью в комплекте идет целый набор сюрпризов, к которым русская душа может быть не готова», — такими фразами описала замужество с латиноамериканцем россиянка.

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Автор публикации рассказала, что мексиканцы все время танцуют и поют. «Утром — сальса, днем — ранчера, вечером — грустные баллады о любви и боли. И все это на всю катушку», — предупредила Ершова.

Кроме того, по ее словам, им тяжело дается русский язык — ничего кроме фраз «привет» и «я тебя люблю» они выучить не могут. «Это не потому что он ленивый — просто мозг у него танцевально-песенный, а не склоняющий слова в падежах», — предположила блогерша.

Еще одна привычка мексиканцев, о которой рассказала путешественница, — лечить все болезни чаем и витамином С вместо таблеток. «Витамины и БАДы — да. А все остальное — "пройдет само". Если не пройдет — поможет вера в Марию Гваделупскую», — поиронизировала россиянка.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о преимуществах мексиканских мужчин перед соотечественниками. В частности, она отметила, что жители этой латиноамериканской страны любят женщин без стыда и страха.

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