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19:33, 31 мая 2025Путешествия

Россиянка описала мужчин в Мексике фразой «любят женщин без стыда и страха»

Алина Черненко

Фото: Luis Corte / Reuters

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала о преимуществах местных мужчин перед соотечественниками. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

«Мексиканцы любят женщин. Без стыда. Без страха. Без этого нашего вечного "а что она подумает". Они сразу подумают, что ты богиня», — такими фразами описала жителей этой латиноамериканской страны автор публикации.

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Ершова подчеркнула, что мексиканцы с детства учатся быть внимательными к женщинам. По ее словам, они могут не иметь ни машины, ни квартиры, но всегда умеют сделать комплимент так, что у их спутницы «щеки вспыхнут», взять за руку прямо на улице и подбежать с зонтом в дождь.

«Мексиканец подходит, как будто ты ему всю жизнь снилась. А русский — как будто ты сейчас заявишься к нему с беременностью и ипотекой», — заметила блогерша.

Путешественница добавила, что в Мексике женщину уважают за сам факт ее существования. «В России же тебя сначала проверят на адекватность, потом — на умение готовить, а потом забудут написать», — заключила она.

Ранее другая тревел-блогерша пообщалась с итальянцами и раскрыла их преимущества перед соотечественниками. В частности, она отметила, что итальянцы, в отличие от русских мужчин, сразу осыпают девушку комплиментами.

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