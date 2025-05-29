Россиянка побывала в Европе и раскрыла преимущества итальянцев перед русскими мужчинами

«Лента.ру»: Россиянка раскрыла преимущества итальянских мужчин перед русскими

Россиянка побывала в Европе, пообщалась с итальянцами и раскрыла их преимущества перед соотечественниками. Своей историей девушка поделилась с «Лентой.ру».

Жительница Москвы Алина отправилась в Милан, Италия, и попробовала познакомиться онлайн с местными мужчинами. Девушка призналась, что не любит приложения для знакомств, но скачала одно из них ради эксперимента, и результат ее очень удивил.

«Во-первых, если появляется мэтч, то итальянцы, в отличие от русских мужчин, сразу осыпают тебя комплиментами. Они могут написать Ciao Bella ("Привет, красотка" — прим. «Ленты.ру») или "Ты словно актриса из старого американского фильма". После этого моментально зовут встретиться — попить кофе, прогуляться или выбраться вечером в бар на бокал вина», — рассказала туристка.

Москвичка отметила, что соотечественники практически никогда не пишут после мэтчей, будто не хотят общения. «Но это касается не только русских ребят. Подруга из Лондона мне рассказала, что там то же самое: редко от кого получаешь сообщение после взаимного лайка», — вспомнила путешественница.

Девушка пришла к выводу, что итальянцы просто очень общительные, но это лишь одно из многих их преимуществ. «Итальянцы очень ухоженные и стильные. По улицам Милана постоянно гуляют мужчины в рубашках и красивых туфлях. Смотреть на них — сплошное наслаждение!» — поделилась впечатлениями россиянка.

Ранее другая путешественница провела отпуск в США и раскрыла истинное отношение местных мужчин к русским женщинам. По ее словам, американцы считают их самыми красивыми.