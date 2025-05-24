Россиянка побывала в США и раскрыла истинное отношение американцев к русским женщинам

«Лента.ру»: Американцы описали русских женщин фразой «всю душу вытрясут»

Российская путешественница провела отпуск в США, побывав в нескольких штатах, и раскрыла истинное отношение американцев к русским женщинам. Своими наблюдениями она поделилась с «Лентой.ру».

По словам москвички, поскольку она путешествовала одна, разные незнакомцы и незнакомки часто заговаривали с ней в общественных местах. Девушка поделилась, что обсуждала с иностранцами политику, повседневную жизнь и их отношение к России. «Во-первых, все американцы как один описывали русских девушек фразой "самые красивые". Однако мнения относительно нашего характера у них разнились», — отметила туристка.

Она выяснила, что некоторые американцы считают, что женщинам из России от мужчин нужны только деньги. «Как-то я общалась с парнями из Лос-Анджелеса и они сказали, что россиянки, которые туда приезжают, очень меркантильные и с холодным сердцем. По их словам, они могут вытрясти из мужчины всю душу», — рассказала москвичка.

При этом другие американцы говорили, что россиянки им кажутся слишком недоступными. «Нас нужно добиваться, а они такое не любят. Им нравится, чтобы все было легко», — заметила путешественница.

Ранее москвичка познакомилась в Нью-Йорке с русскоговорящий жительницей США и обсудила с ней сложности в построении отношений с мужчинами. Американка рассказала туристке, что в Нью-Йорке парни не хотят ничего серьезного, а девушки часто ходят на свидания, чтобы поесть, поскольку денег на жизнь в дорогом городе не хватает.