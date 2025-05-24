Россиянка пообщалась с жителями США и узнала о позорящих свою честь русских женщинах

«Лента.ру»: Американцы описали русских женщин фразой «нужны только деньги»

Российская путешественница, отправившаяся на отдых в США, пообщалась с американцами и узнала о соотечественницах, позорящих свою честь в Лос-Анджелесе. Фразами, которые девушка услышала от американцев, она поделилась с «Лентой.ру».

По словам жительницы Москвы, во время поездки по Америке она познакомилась в кафе с двумя мужчинами — Люком и Джоном, которые проживают в Лос-Анджелесе. Они наперебой начали рассказывать туристке о русских девушках, которые продаются за деньги.

«Я была сильно ошарашена. Когда я сказала, что я из России, они начали описывать русских девушек, которых встречали в Лос-Анджелесе. По их словам, это очень испорченные женщины с холодным сердцем, которым от мужчин нужны только деньги», — описала диалог с американцами москвичка.

Путешественница добавила, что жители США сравнили россиянок в Лос-Анджелесе с теми, кто приезжает в Дубай. Они отметили, что такие девушки очень карикатурные и по их внешности всегда понятно, чем они занимаются. «В общем, Люк и Джон рассказали, что над русскими девушками смеется весь Лос-Анджелес и у них там не лучшая слава. Мне даже стало как-то неловко», — заключила туристка.

Ранее россиянка познакомилась в Нью-Йорке с русскоговорящий жительницей США и обсудила с ней сложности в построении взаимоотношений в стране. Американца рассказала туристке, что в Нью-Йорке девушки часто ходят на свидания, чтобы поесть, поскольку денег на жизнь в дорогом городе не хватает.