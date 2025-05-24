Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:05, 24 мая 2025Путешествия

Россиянка пообщалась с жителями США и узнала о позорящих свою честь русских женщинах

«Лента.ру»: Американцы описали русских женщин фразой «нужны только деньги»
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Hybrid Images / Getty Images

Российская путешественница, отправившаяся на отдых в США, пообщалась с американцами и узнала о соотечественницах, позорящих свою честь в Лос-Анджелесе. Фразами, которые девушка услышала от американцев, она поделилась с «Лентой.ру».

По словам жительницы Москвы, во время поездки по Америке она познакомилась в кафе с двумя мужчинами — Люком и Джоном, которые проживают в Лос-Анджелесе. Они наперебой начали рассказывать туристке о русских девушках, которые продаются за деньги.

Материалы по теме:
«Я думала, что залетела от итальянца» Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
«Я думала, что залетела от итальянца»Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
29 января 2025
Туристы боятся ездить в США. Почему путешественники попадают в американские тюрьмы и как к этому причастен Трамп?
Туристы боятся ездить в США. Почему путешественники попадают в американские тюрьмы и как к этому причастен Трамп?
25 апреля 2025

«Я была сильно ошарашена. Когда я сказала, что я из России, они начали описывать русских девушек, которых встречали в Лос-Анджелесе. По их словам, это очень испорченные женщины с холодным сердцем, которым от мужчин нужны только деньги», — описала диалог с американцами москвичка.

Путешественница добавила, что жители США сравнили россиянок в Лос-Анджелесе с теми, кто приезжает в Дубай. Они отметили, что такие девушки очень карикатурные и по их внешности всегда понятно, чем они занимаются. «В общем, Люк и Джон рассказали, что над русскими девушками смеется весь Лос-Анджелес и у них там не лучшая слава. Мне даже стало как-то неловко», — заключила туристка.

Ранее россиянка познакомилась в Нью-Йорке с русскоговорящий жительницей США и обсудила с ней сложности в построении взаимоотношений в стране. Американца рассказала туристке, что в Нью-Йорке девушки часто ходят на свидания, чтобы поесть, поскольку денег на жизнь в дорогом городе не хватает.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по футболу

    ЦСКА стал бронзовым призером РПЛ

    Россиянам раскрыли способ сделать начес без вреда для волос

    Переход многомиллионного наследства Григоровича его племяннику объяснили

    Российский посол заявил о безответственном поведении Великобритании на мировой арене

    Россиянка пообщалась с жителями США и узнала о позорящих свою честь русских женщинах

    В Грузии раскритиковали запрет россиянам покупок более чем на 300 евро

    Россиянка Самсонова проиграла уроженке Москвы в финале турнира WTA

    Группу украинских снайперов ликвидировали в ДНР

    Похищенную в Ираке россиянку обменяют на атаковавших американские объекты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости