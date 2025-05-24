Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:47, 24 мая 2025Путешествия

Россиянка провела отпуск в США и рассказала о местных тарелочницах

«Лента.ру»: Россиянка рассказала о распространенности тарелочниц в США
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Российская путешественница провела отпуск в США, познакомилась с русскоговорящий девушкой и обсудила с ней отношения с местными мужчинами. Своей историей девушка поделилась с «Лентой.ру».

По словам москвички Полины, во время поездки в Нью-Йорк она начала болтать в ресторане с американкой Дарьей, которая говорит по-русски. Они обсудили повадки американцев, трудности построения отношений в США и распространенность тарелочниц.

Материалы по теме:
«Я думала, что залетела от итальянца» Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
«Я думала, что залетела от итальянца»Россиянки заводят курортные романы по всему миру. Что ими движет и чем это заканчивается?
29 января 2025
Туристы боятся ездить в США. Почему путешественники попадают в американские тюрьмы и как к этому причастен Трамп?
Туристы боятся ездить в США. Почему путешественники попадают в американские тюрьмы и как к этому причастен Трамп?
25 апреля 2025

«Дарья сказала, что в Америке все очень дорого и что все ее подруги, даже те, кто хорошо зарабатывают, живут от зарплаты к зарплате. Большая часть денег уходит на аренду квартиры, еду и, конечно, одежду», — рассказала туристка.

Жительница США отметила, что из-за этого многие девушки ходят на свидания, чтобы просто поесть. «Я пошутила про то, что в России тоже есть такое явление и таких девушек называют тарелочницами. Дарья посмеялась и ответила, что американские мужчины тоже по этому поводу много шутят», — передала Полина их диалог.

При этом, по словам Дарьи, отношения в крупных городах США вроде Нью-Йорка построить очень трудно, поскольку мужчинам ничего не нужно, кроме развлечений.

Ранее в мае россиянка рассказала об испорченности мужчин в Нью-Йорке. По ее словам, во время отдыха в мегаполисе она решила воспользоваться дейтинговыми приложениями, чтобы познакомиться с местными и лучше узнать город. В итоге один мужчина в переписке сразу предложил ей употребить наркотики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии заявили о стягивании российских войск к украинскому «городу-крепости»

    Россиянка описала отдых в Турции фразой «голодные игры и пыт­ка солью»

    На Западе заявили о потере Европой авторитета в глазах США

    Орбан провел чрезвычайное совещание в связи с угрозой со стороны Украины

    Глава Дагестана пошутил в ответ на выданный Украиной заочный приговор

    Дуров купил своей девушке роль в голливудском фильме за 400 тысяч долларов

    Пентагон ограничил доступ прессы к своему зданию

    В России прокомментировали новый план Зеленского по убеждению Москвы

    Спрогнозированы изменения в зоне СВО после взятия Отрадного

    На Украине обвинили Трампа в преждевременном обнародовании поста об обмене пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости