Россиянка провела отпуск в США и рассказала о местных тарелочницах

«Лента.ру»: Россиянка рассказала о распространенности тарелочниц в США

Российская путешественница провела отпуск в США, познакомилась с русскоговорящий девушкой и обсудила с ней отношения с местными мужчинами. Своей историей девушка поделилась с «Лентой.ру».

По словам москвички Полины, во время поездки в Нью-Йорк она начала болтать в ресторане с американкой Дарьей, которая говорит по-русски. Они обсудили повадки американцев, трудности построения отношений в США и распространенность тарелочниц.

«Дарья сказала, что в Америке все очень дорого и что все ее подруги, даже те, кто хорошо зарабатывают, живут от зарплаты к зарплате. Большая часть денег уходит на аренду квартиры, еду и, конечно, одежду», — рассказала туристка.

Жительница США отметила, что из-за этого многие девушки ходят на свидания, чтобы просто поесть. «Я пошутила про то, что в России тоже есть такое явление и таких девушек называют тарелочницами. Дарья посмеялась и ответила, что американские мужчины тоже по этому поводу много шутят», — передала Полина их диалог.

При этом, по словам Дарьи, отношения в крупных городах США вроде Нью-Йорка построить очень трудно, поскольку мужчинам ничего не нужно, кроме развлечений.

Ранее в мае россиянка рассказала об испорченности мужчин в Нью-Йорке. По ее словам, во время отдыха в мегаполисе она решила воспользоваться дейтинговыми приложениями, чтобы познакомиться с местными и лучше узнать город. В итоге один мужчина в переписке сразу предложил ей употребить наркотики.

