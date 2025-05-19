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09:07, 19 мая 2025Путешествия

Россиянка отдохнула в Нью-Йорке и рассказала об испорченности местных мужчин

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Российская путешественница полетела в отпуск в Нью-Йорк и рассказала об испорченности местных мужчин. Своими историями девушка поделилась с «Лентой.ру».

Так, по словам москвички, во время отдыха в мегаполисе она решила воспользоваться дейтинговыми приложениями, чтобы познакомиться с местными и лучше узнать город.

«Я люблю общаться с местными и узнавать новую культуру, а проще всего это сделать через приложения. Вопреки расхожему мнению о том, что они созданы исключительно для романтических отношений, многие там ищут друзей и напрямую указывают это в описании», — уточнила девушка.

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Она добавила, что во время поездки в Америку скачала платное приложение с закрытым доступом, куда требуется приглашение. «Обычно там сидят очень интересные люди, предприниматели, программисты, создатели разных стартапов. Я подумала, что там будет приличная публика, но все оказалось иначе», — поделилась москвичка.

Она объяснила, что у себя в профиле написала, что не ищет парня, а просто хочет посмотреть город и пообщаться с новыми людьми. «У меня сразу случилось много мэтчей. Один из мужчин написал мне, что хочет встретиться и готов показать мне город, спросил мой номер и я очень обрадовалась. Но позже он предложил употребить с ним наркотики и оторваться по полной. У меня был шок. Предложить совершенно незнакомому человеку наркотики, да еще и по переписке!» — возмутилась россиянка.

По словам девушки, другой мужчина написал ей, что ему нужен лишь интим, и сказал, что она отлично подходит для этого, поскольку скоро уедет из города. «В общем, я удалилась из всех приложений, чтобы просто не испытывать этот негатив. Честно говоря, самой по себе как-то даже спокойнее», — заключила путешественница.

Ранее россиянка рассказала про ужасающие истории с инцестами в штате Алабама. Москвичка отметила, что информацией с ней поделился друг, который переехал в США пару лет назад. Он уточнил, что в Америке многие шутят про Алабаму и что там существует целая семья, занимавшаяся кровосмешением, про которую сняли документальный фильм.

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