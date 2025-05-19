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07:45, 19 мая 2025Путешествия

Россиянка отдохнула в США и рассказала про ужасающие истории с инцестами в одном штате

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Sean Pavone / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница, которая провела отпуск в США, рассказала про ужасающие истории с инцестами в штате Алабама. Девушка поделилась информацией с «Лентой.ру».

По словам туристки, про Алабаму ей рассказал один друг, который переехал в США два года назад. Он поделился, что американцы часто шутят между собой про этот штат, а в интернете про него существует множество мемов.

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«Я, конечно же, полезла гуглить и просто обалдела. Действительно, куча постов на Reddit и статей, где обсуждаются инцесты в Алабаме», — уточнила москвичка.

Приятель путешественницы также рассказал ей, что есть очень известная семья из Алабамы, про которую сняли документальный фильм, поскольку они постоянно занимались кровосмешением. «Мне стало очень мерзко и противно. Я не представляю, что происходят у людей в головах и не понимаю, почему именно в этом штате это оказалось так популярно, несмотря на то, что законом это запрещено», — заключила девушка.

Ранее москвичка рассказала, что в другом штате — Пенсильвания — она увидела, как живут простые зажиточные американцы. По ее словам, у них очень спокойная и размеренная жизнь, в которой никто не кичится своим богатством. При этом россиянка отметила, что местные американцы очень семейные и религиозные.

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