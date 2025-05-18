Россиянка побывала в США и описала их традиционные ценности фразой «нам бы поучиться»

«Лента.ру»: Россиянка поехала в США и восхитилась их традиционным ценностям

Российская путешественница побывала в отпуске в США и восхитилась традиционным ценностям американцев — свой опыт она описала фразой «нам бы у них поучиться». Ее слова передает «Лента.ру».

Москвичка рассказала, что несколько дней гостила у друга, который пару лет назад переехал из России в Америку и живет недалеко от крупного города в штате Пенсильвания. «Он поделился, что американцы живут совершенно простую жизнь. Они работяги, а выходные проводят с семьей на природе. Причем часто детей заводят уже в 20-23 года», — передала слова эмигранта девушка.

Она отметила, что во время поездки в США нередко замечала, что большинство ходят парами или целыми семьями по улицам. «Я общалась со многими американцами за эту поездку. Они действительно очень и очень семейные. Друзья для них не представляют такой ценности, а вот семья — это все. При этом они еще и очень религиозные. И никто им этого не навязывает, это идет у них изнутри», — поделилась москвичка.

Она добавила, что раньше ей казалось, что запад действительно «загнивает», однако увидев, как живут зажиточные американцы в пригороде, она поняла, что это совсем не так. «Они не выпендриваются и не выпячивают себя. Очень скромно одеваются, несмотря на многомиллионное состояние», — уточнила туристка.

Ранее в мае девушка познакомилась с пожилыми американцами во время круизного путешествия по Карибским островам и узнала размер их пенсии. Так, пожилой мужчина поделился с ней, что всю жизнь проработал военным репортером, и на пенсии получает 10 тысяч долларов (около 800 тысяч рублей).