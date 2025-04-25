Туристы боятся ездить в США. Почему путешественники попадают в американские тюрьмы и как к этому причастен Трамп?

«Лента.ру»: Туристы стали бояться ездить в США из-за политики Дональда Трампа

После прихода к власти нынешний президент США Дональд Трамп стал вести борьбу с незаконной иммиграцией, однако под горячую руку повторно избранного лидера попали не только переселенцы, но и туристы. С пограничных пунктов США продолжают поступать сообщения о задержаниях и допросах путешественников. Некоторым приходится проводить недели в американских тюрьмах, питаясь одним лишь рисом. Многие были неправомерно депортированы, хотя хотели лишь посмотреть Америку. Почему туристам стало небезопасно в США — разбиралась «Лента.ру».

Туристы не одобряют политику Трампа

С возвращением к власти Трамп успел уволить большинство судей, занимавшихся иммиграционными вопросами. В связи с этим решения по таким делам выносятся дольше, чем следовало бы, а туристы проводят месяцы в центрах заключения незаконных иммигрантов в ожидании бюрократических процессов.

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Попадают они туда по ошибке — пограничники принимают их за беженцев, находят ошибки в их документах и обвиняют в незаконной попытке найти работу и остаться на территории США. Таким образом Трамп хочет избавить страну от иммигрантов.

«Я не хочу отдавать этой Америке наши деньги», — пожаловалась британка по имени Дженни, которая запланировала поездку с мужем в Бостон еще при президентстве Джо Байдена, но решила переиграть планы, узнав о победе Трампа на выборах. Она поделилась своей историей в сети, после чего десятки людей с аналогичной ситуацией рассказали о своих страхах. У многих из них возникли проблемы при пересечении границы США, некоторые даже пережили неприятные допросы и пожаловались на неуважительное отношение.

Мы с мужем отменили рейсы и отель и вместо этого отправляемся на Крит на неделю. Мы посетим Бостон, когда Трампа уже не будет у власти

Дженни

По данным Национального управления по путешествиям и туризму США, в марте 2025 года число зарубежных визитов в страну сократилось на 11,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Туристка провела в американской тюрьме три недели и назвала ее кошмаром

Одна из наиболее известных в сети историй задержания путешественников касается 28-летней художницы из Великобритании Бекки Берк. Она прибыла в Нью-Йорк в начале января и спустя два месяца, как и планировала, отправилась в Канаду. Однако на границе соседней страны ей отказали во въезде: там предположили, что девушка едет в Канаду на заработки. Ей рекомендовали вернуться в США и получить другую визу взамен своей туристической.

Фото: @r.e.burke

У Берк не оставалось другого выхода, она решила вернуться в США и обдумать дальнейшие действия. Однако и этот план сорвался на границе. Британку задержали американские власти, заподозрив ее в нелегальной миграции. Ее поместили в тюремную камеру иммиграционного центра, отобрав все личные вещи. Семья туристки пыталась решить вопрос через посольство Великобритании и политических деятелей страны, но, несмотря на широкую огласку, дело не двигалось.

В результате девушке пришлось провести в заточении три недели. Из-за своей особой диеты она не могла есть почти ничего из предлагаемого в тюрьме: туристке пришлось питаться холодным рисом, картофелем и бобами, что она посчитала кошмаром.

У нее конфисковали все вещи, ей пришлось переодеться в тюремную робу родные Бекки

По словам близких Берк, центр заключения иммиграционного центра официально не является тюрьмой. При этом условия содержания там соответствующие.

«Я боюсь, что мне тоже откажут во въезде»

44-летний француз по имени Поль находится в отношениях на расстоянии со своей невестой из Детройта, США. В июне мужчина собирается навестить возлюбленную, однако новости о задержаниях и допросах пугают его. Он переживает, что может не попасть к своей невесте из-за политики нынешнего президента США.

Я очень беспокоюсь о поездке, потому что боюсь, что мне откажут во въезде. Или, что еще хуже, задержат по какой-либо причине — и я больше никогда не смогу ступить на землю США. Поскольку мы с невестой планируем пожениться в США осенью, это серьезно поставит под угрозу наши планы Поль

Несмотря на свои опасения, француз все равно намерен отправиться летом к возлюбленной.

Европейцы и канадцы стали на 17-20 процентов реже ездить в США

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в статусе президента газета Financial Times (FT) обратила внимание, что европейцы и канадцы стали реже ездить в США. Так, по данным издания, в марте число туристов из Западной Европы, которые остановились в США хотя бы на одну ночь, сократилось на 17 процентов по сравнению с показателем 2024 года.

Что касается канадцев — их турпоток в Америку сократится на 20 процентов в течение года, что обойдется США в 3,4 миллиарда долларов упущенной выгоды. Однако в Вашингтоне не бьют тревогу: они уверены, что туризм вернется к прежним показателям после того, как действующий президент реализует свои планы.

Известно, что общее число иностранцев, посетивших США в туристических целях, в марте сократилось на 12 процентов. Подобное снижение стало самым резким с марта 2021 года — тогда туризм столкнулся с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.